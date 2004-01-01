سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 04ر1 دولار ليبلغ 90ر51 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 04ر1 دولار في تداولات أمس ليبلغ 90ر51 دولار أمريكي مقابل 86ر50 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط لرابع جلسة على التوالي أمس مع اقتراب موعد اتفاق خفض الانتاج الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار منتجي النفط من خارجها والمقرر في الأول من يناير المقبل.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 22ر56 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 06ر54 دولار. (كونا)