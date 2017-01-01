اجتماع في فيينا الشهر المقبل للجنة مراقبة اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج

أكد وزير النفط عصام المرزوق، أمس الأربعاء، وجود ترتيبات تجري لعقد اجتماع في يناير المقبل، لعقد اجتماع لدول لجنة مراقبة تطبيق اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج، التي تترأسها الكويت.

وقال المرزوق الذي يشغل أيضاً منصب وزير الكهرباء والماء في الدولة، لوكالة الأنباء الكويتية التي أوردت الخبر، إن اللقاء مقرر عقده في 21 - 22 يناير المقبل، بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

ويبدأ المنتجون الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ومنتجين مستقلين بخفض إنتاجهم بنحو 1.2 مليون برميل و 558 ألف برميل على التوالي، يومياً، مطلع العام القادم 2017، بهدف إعادة الاستقرار للسوق العالمية.

وبعد الإعلان عن الاجتماع، صعد أسعار النفط (خام برنت) بعد هبوط في منتصف اليوم، إلى 57.07 دولار أمريكي بحلول الساعة (17:00 تغ).