اجتماع في فيينا الشهر المقبل للجنة مراقبة اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج
أكد وزير النفط عصام المرزوق، أمس الأربعاء، وجود ترتيبات تجري لعقد اجتماع في يناير المقبل، لعقد اجتماع لدول لجنة مراقبة تطبيق اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج، التي تترأسها الكويت.
وقال المرزوق الذي يشغل أيضاً منصب وزير الكهرباء والماء في الدولة، لوكالة الأنباء الكويتية التي أوردت الخبر، إن اللقاء مقرر عقده في 21 - 22 يناير المقبل، بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
ويبدأ المنتجون الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ومنتجين مستقلين بخفض إنتاجهم بنحو 1.2 مليون برميل و 558 ألف برميل على التوالي، يومياً، مطلع العام القادم 2017، بهدف إعادة الاستقرار للسوق العالمية.
وبعد الإعلان عن الاجتماع، صعد أسعار النفط (خام برنت) بعد هبوط في منتصف اليوم، إلى 57.07 دولار أمريكي بحلول الساعة (17:00 تغ).
المواضيع الأكثر قراءة
النصف: سنعمل على فك التشابك بين الجهات الحكومية
أكد رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب راكان النصف أن اللجنة ستعمل على فك التشابك ما بين الجهات الحكومية بما يتيح خلق بيئة إقتصادية واستثمارية ... التتمة
الحربي: سنشكل لجنة لصياغة قانون يحمي حقوق الاطباء
قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الاربعاء ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة تعنى بصياغة قانون من شأنه حماية حقوق الاطباء ومقدمي الرعاية الصحية ... التتمة
لجنة «البدون» ستفتح ملف القيود الامنية
أعلن رئيس لجنة غير محددي الجنسية " البدون " البرلمانية النائب ناصر الدوسري أنه تم وضع خارطة طريريق لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ترتكز على ... التتمة
اجتماع عسكري بأنقرة لتهيئة هدنة شاملة بسوريا
من المقرر أن يعقد في العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس اجتماع بين ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وعسكريين روس وأتراك تمهيدا لاجتماعات في العاصمة الكزاخية ... التتمة