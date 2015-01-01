سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 15 سنتا ليبلغ 72ر51 دولار
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له منذ عام 2002 وإقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 35ر1 دولار عند التسوية ليصل إلى مستوى 47ر55 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39ر1 دولار ليصل إلى مستوى 33ر52 دولار. (كونا)
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