سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 15 سنتا ليبلغ 72ر51 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 72ر51 دولار أمريكي مقابل 87ر51 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس مع صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له منذ عام 2002 وإقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 35ر1 دولار عند التسوية ليصل إلى مستوى 47ر55 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39ر1 دولار ليصل إلى مستوى 33ر52 دولار. (كونا)