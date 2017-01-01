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مؤسسة البترول تؤكد التزام دولة الكويت باتفاق خفض إنتاج (أوبك)

1 hour ago
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مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة البترول الكويتية

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