مؤسسة البترول تؤكد التزام دولة الكويت باتفاق خفض إنتاج (أوبك)

أكدت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء التزام دولة الكويت الكامل باتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي يقضي بخفض إنتاج المنظمة بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر يناير الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن دولة الكويت من الدول السباقة التي قامت بالالتزام الكامل بالاتفاق مشيرة إلى أن حصة الكويت من هذا الخفض بالإنتاج تبلغ 131 ألف برميل يوميا ابتداء من يناير الجاري.

وأوضحت أنها أتمت الاتفاق مع عملائها لخفض كميات الصادرات من شحنات النفط الخام الكويتي ليس فقط لشهر يناير الجاري وإنما حتى نهاية الربع الأول من هذا العام.

وكان وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اتفقوا في 30 نوفمبر الماضي على خفض سقف الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير 2017.

وتترأس دولة الكويت لجنة مراقبة الاتفاق النفطي والتي تضم كلا من الجزائر وفنزويلا من منظمة (أوبك) وروسيا وعمان من خارجها. (كونا)