سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 43 سنتا ليبلغ 29ر51 دولار
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية وبداية التزام كبار مصدري النفط في العالم بتخفيض الإنتاج وفقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي بدأ سريانه هذا الأسبوع.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 99 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 46ر56 دولار للبرميل كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا ليصل الى مستوى 26ر53 دولار. (كونا)
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