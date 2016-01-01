سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 43 سنتا ليبلغ 29ر51 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 43 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 29ر51 دولار أمريكي مقابل 72ر51 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية وبداية التزام كبار مصدري النفط في العالم بتخفيض الإنتاج وفقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي بدأ سريانه هذا الأسبوع.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 99 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 46ر56 دولار للبرميل كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا ليصل الى مستوى 26ر53 دولار. (كونا)