سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 35 سنتا ليبلغ 57ر51 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا في تداولات امس ليبلغ 57ر51 دولار أمريكي مقابل 92ر51 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط امس بفعل القلق من فشل جهود (أوبك) في احتواء تخمة المعروض العالمي بعد زيادة الإنتاج الأمريكي وارتفاع صادرات العراق من الخام بشكل قياسي.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 16ر2 دولار ليصل الى مستوى 94ر54 كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي 03ر2 دولار ليصل الى مستوى 96ر51 دولار. (كونا)