سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 35 سنتا ليبلغ 57ر51 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط امس بفعل القلق من فشل جهود (أوبك) في احتواء تخمة المعروض العالمي بعد زيادة الإنتاج الأمريكي وارتفاع صادرات العراق من الخام بشكل قياسي.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 16ر2 دولار ليصل الى مستوى 94ر54 كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي 03ر2 دولار ليصل الى مستوى 96ر51 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
النائب الهاشم: ما هدف ضريبة القيمة المضافة وما تأثيرها على الأسعار؟
أعلنت النائب صفاء الهاشم عن تقديم 4 أسئلة برلمانية من بينها سؤال الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول مشروع قانون ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو يرتفع إلى 0.324
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 305ر0 دينار كما ارتفع اليورو الى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
وزير الصحة: مستعد لدراسة اي ادعاء بوجود أخطاء طبية ومحاسبة المتسببين
أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الثلاثاء استعداده لدراسة اي حالة ادعاء بوجود اخطاء طبية واحالة ملفها الى النيابة العامة ومحاسبة المتسببين في ... التتمة
مجلس الامة يوافق على تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة الصواغ
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل التي طلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق ... التتمة