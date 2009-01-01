سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 48ر1 دولار ليبلغ 09ر50 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والشكوك بشأن التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الانتاج.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 3ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 64ر53 كما انخفض سعر برميل الخام الامريكي 14ر1 دولار ليصل الى مستوى 82ر50 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
مجلس الامة يوافق على تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة الصواغ
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل التي طلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق ... التتمة
(السكنية) تستدعي الدفعة الثامنة لقسائم مشروع جنوب المطلاع (إن 1)
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الثلاثاء أنها ستوزع الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية بجنوب المطلاع (إن 1) للسنة المالية الحالية وتشمل 309 ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 35 سنتا ليبلغ 57ر51 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا في تداولات امس ليبلغ 57ر51 دولار أمريكي مقابل 92ر51 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر ... التتمة
مؤشر بورصة الكويت السعري يغلق على ارتفاع متجاوزا ستة آلاف نقطة
أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشرين السعري والوزني بواقع 5ر65 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6014 نقطة و28ر0 نقطة للوزني بينما ... التتمة