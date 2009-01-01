سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 48ر1 دولار ليبلغ 09ر50 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 48ر1 دولار في تداولات امس الثلاثاء ليبلغ 09ر50 دولار أمريكي مقابل 57ر51 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والشكوك بشأن التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الانتاج.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 3ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 64ر53 كما انخفض سعر برميل الخام الامريكي 14ر1 دولار ليصل الى مستوى 82ر50 دولار. (كونا)