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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 69 سنتا ليبلغ 40ر49 دولار

24 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 69 سنتا ليبلغ 40ر49 دولار

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