سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 69 سنتا ليبلغ 40ر49 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا في تداولات امس الاربعاء ليبلغ 40ر49 دولار أمريكي مقابل 09ر50 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بدعم من انخفاض سعر صرف الدولار وأنباء عن خفض السعودية لصادراتها إلى آسيا.

وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 46ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 10ر55 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43ر1 دولار ليصل الى مستوى 25ر52 دولار للبرميل. (كونا)