سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 69 سنتا ليبلغ 40ر49 دولار
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بدعم من انخفاض سعر صرف الدولار وأنباء عن خفض السعودية لصادراتها إلى آسيا.
وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 46ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 10ر55 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43ر1 دولار ليصل الى مستوى 25ر52 دولار للبرميل. (كونا)
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