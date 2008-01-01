سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 44 سنتا ليبلغ 08ر51 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتا في تداولات امس الثلاثاء ليبلغ 08ر51 دولار أمريكي مقابل 64ر50 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية استقرت أسعار النفط امس دون تغير يذكر مع انخفاض الدولار والتصريحات السعودية بالالتزام باتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وذلك على الرغم من التوقعات بزيادة الانتاج في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وفي الوقت الذي انخفض فيه سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 47ر55 دولار ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا ليصل الى 48ر52 دولار. (كونا)