سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 44 سنتا ليبلغ 08ر51 دولار
وفي الاسواق العالمية استقرت أسعار النفط امس دون تغير يذكر مع انخفاض الدولار والتصريحات السعودية بالالتزام باتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وذلك على الرغم من التوقعات بزيادة الانتاج في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.
وفي الوقت الذي انخفض فيه سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 47ر55 دولار ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا ليصل الى 48ر52 دولار. (كونا)
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