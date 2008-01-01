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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 44 سنتا ليبلغ 08ر51 دولار

2 hours 15 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 44 سنتا ليبلغ 08ر51 دولار

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