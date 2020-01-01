سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 20 سنتا ليبلغ 88ر50 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 20 سنتا في تداولات امس الأربعاء ليبلغ 88ر50 دولار أمريكي مقابل 08ر51 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بفعل قوة الدولار وتوقعات بأن المنتجين الأمريكيين سيرفعون مستوى الإنتاج رغم انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 55ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 92ر53 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي 40ر1 دولار ليصل الى مستوى 08ر51 دولار. (كونا)