(البترول): حريصون على زيادة دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية

أكدت مؤسسة البترول الكويتية حرصها على زيادة دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية من خلال زيادة نسبة استخدام المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في مشاريع القطاع النفطي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني في بيان صحافي اليوم الأحد إن (البترول الكويتية) تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتطوير الصناعات القائمة على الشركات النفطية المحلية.

وأضاف العدساني أن المؤسسة تستهدف أيضا دعم إنشاء صناعات جديدة مغذية ومستفيدة من تلك الشركات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في تلك الأنشطة والمشاريع.

وأشار إلى قيام المؤسسة برعاية مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي تحت شعار (فرص واعدة للقطاع الخاص) الذي سيعقد في 13 فبراير المقبل تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.

وبين أن رعاية المؤسسة للمؤتمر تمثل فرصة لإبراز اهتمامها برفع مستوى الوعي حول أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية الكويتية وأهمية دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.

ولفت إلى أن القطاع النفطي يمثل أهم روافد الاقتصاد الوطني علاوة على إتاحة الفرصة لعرض فرص استثمارية نفطية واعدة للقطاع الخاص.

وذكر أن برنامج المؤتمر يتضمن عرضا لمجموعة من المشاريع المحددة ذات الصلة بالقطاع النفطي وتهم القطاع الصناعي والشركات المحلية إضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. (كونا)