شركة نفط الكويت: وقف التسرب في بئر نفطية جنوبي البلاد
وقال العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الفرق المعنية تمكنت من إيقاف التسرب والعمل جار على تأمين البئر النفطية حيث وقع التسرب متبعة في ذلك جميع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة حرصا من الشركة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وذكر العنزي الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي للادارية والمالية بالوكالة في الشركة أنه لم يتم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث.
وتوقع السيطرة النهائية على البئر وتأمينها في غضون الساعات القليلة المقبلة ليتم بعد ذلك إعادة تأهيل البئر للانتاج. (كونا)
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