الكويت توزع مساعدات طبية على عدد من المراكز الصحية في العراق
وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للاغاثة والتنمية احمد مشرف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات تحتوي على مستلزمات طبية وادوية لامراض مختلفة لاسيما المزمنة منها اضافة الى مستلزمات خاصة بصالات العمليات المتنقلة والولادة. واوضح ان المساعدات تم توزيعها على عدد من المراكز الصحية المعنية بمعالجة النازحين العراقيين في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار علاوة على المؤسسات الصحية التابعة للجمعية الطبية نفسها.
ولفت الى ان الهدف من توزيع المساعدات هو تخفيف الزخم الحاصل على القطاع الصحي في المدن والمحافظات المحررة والحد من معاناة النازحين في مخيمات النزوح.
وافتتحت الكويت في وقت سابق مركزين صحيين زودتهما بسيارتي اسعاف في مخيمي الخازر وحسن شام في محافظة نينوى علاوة على توزيعها مساعدات انسانية ومدافئ وسلال غذائية على النازحين في مدن عراقية مختلفة.(كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
بورصة الكويت تغلق على قفزة قياسية في مؤشرها السعري بواقع 206 نقاط
أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على قفزة قياسية في المؤشر السعري بواقع 206 نقاط ليصل إلى مستوى 6641 نقطة في حين ارتفع ... التتمة
الفارس يبحث سبل التعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم
بحث وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الاحد سبل التعاون في قطاع التعليم مع وفد من مؤسسة قطر للتربية والعلوم ... التتمة
كيف تتجنب المواقع الخبيثة على الإنترنت؟
مع ملايين المواقع المتاحة على شبكة الإنترنت، قد تكون حماية الخصوصية وحجب البيانات الشخصية عن هذه المواقع مسألة معقدة نوعاً. فهناك الكثير من المواقع التي ... التتمة
اجتماعات مكثفة بأستانا والمفاوضات المباشرة غير مؤكدة
شهدت أستانا عاصمة كزاخستان الليلة الماضية اجتماعات مكثفة تحضيراً لانطلاق المفاوضات السورية اليوم الاثنين، بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه ليس ... التتمة