سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 51 سنتا ليبلغ 79ر50 دولار
وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط امس بفعل مؤشرات لانتعاش قوي في الإنتاج الأمريكي على الرغم من تصريحات لوزراء في دول منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بتخفيض انتاج المنظمة 5ر1 مليون برميل يوميا بداية من اول يناير الجاري.
وانخفض سعر برميل نفط خام الاشارة مزيج برنت 26 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 23ر55 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الامريكي 47 سنتا ليصل الى مستوى 75ر52 دولار.(كونا)
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