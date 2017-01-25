سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 43 سنتا ليبلغ 83ر50 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 43 سنتا في تداولات امس ليبلغ 83ر50 دولار أمريكي مقابل 26ر51 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية استقرت أسعار النفط أمس بالرغم من ظهور بيانات حول زيادة مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا ليصل الى مستوى 08ر55 دولار في حين استقر سعر برميل الخام الامريكي عند 18ر53 دولار دون تغير عن الاغلاق في الجلسة السابقة.(كونا)