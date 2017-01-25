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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 43 سنتا ليبلغ 83ر50 دولار

20 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 43 سنتا ليبلغ 83ر50 دولار

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