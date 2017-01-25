سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 43 سنتا ليبلغ 83ر50 دولار
وفي الاسواق العالمية استقرت أسعار النفط أمس بالرغم من ظهور بيانات حول زيادة مخزونات الخام بالولايات المتحدة.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا ليصل الى مستوى 08ر55 دولار في حين استقر سعر برميل الخام الامريكي عند 18ر53 دولار دون تغير عن الاغلاق في الجلسة السابقة.(كونا)
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