النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 50.79 دولاراً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتا في تداولات امس ليبلغ 79ر50 دولار أمريكي مقابل 73ر51 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل انخفاض سعر صرف الدولار وأنباء عن انخفاض انتاج كبار المنتجين في العالم بما هو أكثر من المتوقع خلال يناير الماضي التزاما باتفاق خفض الانتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وكبار المنتجين من خارجها.