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النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 52.55 دولاراً

1 hour ago
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النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 52.55 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 43 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 55ر52 دولار أمريكي مقابل 12ر52 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بسبب نمو الإنتاج في الولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 11ر1 دولار ليصل الى مستوى 59ر55 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا ليصل إلى مستوى 93ر52 دولار. (كونا)

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