النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 52.55 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 43 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 55ر52 دولار أمريكي مقابل 12ر52 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بسبب نمو الإنتاج في الولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار.