النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 52.55 دولاراً
المواضيع الأكثر قراءة
زراعة رقائق إلكترونية في اليد.. أول طرق إنترنت الإنسان
قدمت شركة بلجيكية فرصة لتحول موظفيها ليصبحوا موظفين إلكترونيين، حيث وافق ثمانية موظفين بالشركة على زرع رقائق إلكترونية في اليد، تمنحهم القدرة على ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)
أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 55ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 6656 نقطة وانخفاض الوزني و(كويت 15) بواقع 36ر1 ... التتمة
النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 52.55 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 43 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 55ر52 دولار أمريكي مقابل 12ر52 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا ... التتمة