سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 25 سنتا ليبلغ 30ر52 دولار
وفي الاسواق العالمية ارتفعت اسعار النفط بشكل طفيف أمس بفعل جهود منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وسعيها الى تنفيذ اتفاق بخفض الانتاج حوالي 8ر1 مليون برميل يوميا بالتعاون مع دول من خارجها.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 97ر55 دولار كما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 27 سنتا ليصل إلى مستوى 20ر53 دولار. (كونا)
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