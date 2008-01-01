سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 22 سنتا ليبلغ 08ر52 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت تقارير ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية إلى مستوى قياسي ما زاد المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام في الأسواق.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 75ر55 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي تسعة سنتات ليصل الى مستوى 11ر53 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
(السكنية) تجري قرعة الدفعة الرابعة على قسائم جنوب المطلاع (إن 4)
أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأربعاء قرعة الدفعة الرابعة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 4).وقالت المؤسسة في بيان صحافي ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة الرئيسية
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر63 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6814 نقطة و 86ر4 نقطة ... التتمة
ماذا حدث عندما حاولت السويد تقليل ساعات العمل إلى 6 فقط؟
يبدو أن العمل لست ساعات يومياً بأجر كامل حلم يحلم به معظم الناس، ولكن بالنسبة لمجموعة تتكون من 70 ممرضاً وممرضةً سويدية كان هذا واقعاً ... التتمة
مجلس الأمة يحيل انتخاب نائب الرئيس إلى المحكمة الدستورية
بناء على قرار سابق أحال مجلس الأمة في جلسته اليوم تقرير اللجنة التشريعية حول إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة ، الى المحكمة الدستورية ... التتمة