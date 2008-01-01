سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 22 سنتا ليبلغ 08ر52 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 08ر52 دولار أمريكي مقابل 30ر52 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت تقارير ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية إلى مستوى قياسي ما زاد المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام في الأسواق.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 75ر55 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي تسعة سنتات ليصل الى مستوى 11ر53 دولار. (كونا)