النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 52.51 دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا، في تداولات أمس ليبلغ 51ر52 دولار أمريكي، مقابل 20ر52 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس على الرغم من تنامي الإنتاج الأمريكي، واستمرار ارتفاع المخزونات الامريكية وذلك بسبب حالة التفاؤل التي سادت الأسواق على خلفية التزام دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وكبار المنتجين من خارج المنظمة باتفاق خفض الإنتاج بنسب كبيرة.

وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل الى مستوى 18ر56 دولار، كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا ليصل إلى مستوى 69ر53 دولار.(كونا)