النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 52.77 دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتا في تداولات أمس، ليبلغ 77ر52 دولار أمريكي مقابل 51ر52 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد تصريحات لأمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أكد فيها أن مخزونات النفط ستتراجع أكثر هذا العام، وان نسبة التزام دول المنظمة المشاركة في تخفيضات الإنتاج فاقت التسعين في المئة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا، ليصل عند التسوية الى مستوى 66ر56 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي 66 سنتا، ليصل الى مستوى 06ر54 دولار.(كونا)