سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 24 سنتا ليبلغ 53ر52 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بزيادة جديدة في مخزونات الولايات المتحدة وذلك على الرغم من تصريحات ايجابية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بشأن اتفاق خفض الانتاج والتزام الدول بهذا الاتفاق.
وانخفض سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا ليصل الى مستوى 84ر55 دولار كما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا ليصل الى مستوى 59ر53 دولار. (كونا)
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