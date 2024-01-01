سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 24 سنتا ليبلغ 53ر52 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا في تداولات امس ليبلغ 53ر52 دولار أمريكي مقابل 77ر52 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بزيادة جديدة في مخزونات الولايات المتحدة وذلك على الرغم من تصريحات ايجابية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بشأن اتفاق خفض الانتاج والتزام الدول بهذا الاتفاق.

وانخفض سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا ليصل الى مستوى 84ر55 دولار كما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا ليصل الى مستوى 59ر53 دولار. (كونا)