سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 29 سنتا ليبلغ 53 دولار
وفي الاسواق العالمية استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر أمس وسط توقعات استمرار نمو إنتاج الخام الأمريكي وفي ذات الوقت صدور تقارير تفيد بوجود التزام مرتفع باتفاق خفض الإنتاج الذي اقره كبار المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول من خارجها.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات ليصل عند التسوية الى مستوى 93ر55 دولار في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات ليصل الى مستوى 05ر54 دولار للبرميل. (كونا)
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