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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 29 سنتا ليبلغ 53 دولار

11 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 29 سنتا ليبلغ 53 دولار

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