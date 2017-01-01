سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 38 سنتا ليبلغ 62ر52 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 62ر52 دلار أمريكي مقابل 53 دولار للبرميل في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات يوم امس الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين صدور التقارير الاسبوعية حول مخزونات النفط الخام من الولايات المتحدة.

وكانت تقارير اقتصادية قد أظهرت في الأسبوع الماضي بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية مما ازداد من المخاوف بشأن وفرة الامدادات العالمية.

وانخفض سعر عقود نفط خام القياس العالمي (مزيج برنت) تسليم مايو المقبل نحو 57 سنتا يوم امس ليصل عند التسوية الى مستوى 85ر55 دولار فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) تسليم ابريل المقبل 54 سنتا ليصل الى مستوى 48ر53 دولار للبرميل. (كونا)