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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 62 سنتا ليبلغ 24ر53 دولار

52 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 62 سنتا ليبلغ 24ر53 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 24ر53 دولار أمريكي مقابل 62ر52 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط انخفاضا طفيفا أمس مع استمرار ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الامريكية إلى مستوى قياسي وبالرغم من التزام كبار المنتجين في (أوبك) ومن خارجها باتفاق خفض الإنتاج.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا ليصل الى مستوى 36ر56 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 18 سنتا ليصل إلى مستوى 83ر53 دولار. (كونا)

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