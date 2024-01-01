سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 62 سنتا ليبلغ 24ر53 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط انخفاضا طفيفا أمس مع استمرار ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الامريكية إلى مستوى قياسي وبالرغم من التزام كبار المنتجين في (أوبك) ومن خارجها باتفاق خفض الإنتاج.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا ليصل الى مستوى 36ر56 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 18 سنتا ليصل إلى مستوى 83ر53 دولار. (كونا)
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