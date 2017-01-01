سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 20 سنتا ليبلغ 21ر52 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 20 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 21ر52 دولار أمريكي مقابل 01ر52 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد تصريحات لوزير النفط العراقي بأنه من المرجح أن تحتاج أوبك إلى تمديد تخفيضات إنتاجها إلى النصف الثاني من 2017.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس الدولي مزيج برنت 17 سنتا ليصل الى مستوى 07ر56 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي خمسة سنتات ليصل الى مستوى 38ر53 دولار. (كونا)