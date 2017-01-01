سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 20 سنتا ليبلغ 21ر52 دولار
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد تصريحات لوزير النفط العراقي بأنه من المرجح أن تحتاج أوبك إلى تمديد تخفيضات إنتاجها إلى النصف الثاني من 2017.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس الدولي مزيج برنت 17 سنتا ليصل الى مستوى 07ر56 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي خمسة سنتات ليصل الى مستوى 38ر53 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
مجلس الأمة يناقش غداً الإجراءات حول «خور عبدالله»
يحفل جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية غدا الثلاثاء، بالعديد من البنود والموضوعات المختلفة من أهمها طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في ... التتمة
الكويت تطرح مبادرة جديدة لتعزيز خدمات الحكومة الالكترونية لدول الخليج
طرحت دولة الكويت اليوم الاثنين مبادرة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز خدمات الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك في الاجتماع ال ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشرين السعري والوزني وارتفاع (كويت 15)
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشرين السعري والوزني بواقع 8ر53 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6750 نقطة و 17ر0 نقطة للوزني بينما ... التتمة
سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع الشهادات على خريجي جامعة الكويت (2015-2016)
تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح اليوم حفل توزيع شهادات الإجازة الجامعية والدراسات العليا على خريجي جامعة الكويت للعام ... التتمة