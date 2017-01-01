سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 44 سنتا ليبلغ 65ر52 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط قليلا وسط توقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي ورغم التزام كبير من كبار المنتجين خصوصا في أوبك باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات ليصل عند التسوية الى مستوى 92ر55 دولار للبرميل كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات ليصل الى مستوى 14ر53 دولار. (كونا)
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