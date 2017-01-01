سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 44 سنتا ليبلغ 65ر52 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 65ر52 دولار أمريكي مقابل 21ر52 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط قليلا وسط توقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي ورغم التزام كبير من كبار المنتجين خصوصا في أوبك باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات ليصل عند التسوية الى مستوى 92ر55 دولار للبرميل كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات ليصل الى مستوى 14ر53 دولار. (كونا)