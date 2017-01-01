الرئيسية | الاقتصادي | النفط | سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 44 سنتا ليبلغ 65ر52 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 44 سنتا ليبلغ 65ر52 دولار

2 hours 54 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 44 سنتا ليبلغ 65ر52 دولار

المواضيع الأكثر قراءة

الشيخة لطيفة الفهد

رئيسة لجنة المرأة: دور كبير للكويتيات في دعم مسيرة البناء والتنمية

أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة الكويتية الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح عن التقدير والاعتزاز بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة الكويتية في دعم مسيرة ... التتمة

(الكويت بجانبكم) توزع مساعدات غذائية على النازحين في ديالى بالعراق

(الكويت بجانبكم) توزع مساعدات غذائية على النازحين في ديالى بالعراق

وزعت الجمعية الكويتية للإغاثة اليوم الثلاثاء مساعدات غذائية على النازحين في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد في اطار حملة (الكويت بجانبكم).وقال ... التتمة

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو ينخفض الى 0.322

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو ينخفض الى 0.322

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 322ر0 دينار مقارنة بأسعار ... التتمة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 44 سنتا ليبلغ 65ر52 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 44 سنتا ليبلغ 65ر52 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 65ر52 دولار أمريكي مقابل 21ر52 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر ... التتمة