سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 77 سنتا ليبلغ 88ر51 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 77 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 88ر51 دولار أمريكي مقابل 65ر52 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط انخفاضا كبيرا أمس بفعل قفزة في مخزونات الخام الأمريكية بلغت 2ر8 مليون برميل رفعتها الى مستوى قياسي جديد وهو ما يقود جهود منظمة (أوبك) في الحد من تخمة المعروض بالأسواق العالمية من خلال تخفيض الإنتاج.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 81ر2 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 11ر53 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 86ر2 دولار ليصل الى مستوى 28ر50 دولار. (كونا)