سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 77 سنتا ليبلغ 88ر51 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط انخفاضا كبيرا أمس بفعل قفزة في مخزونات الخام الأمريكية بلغت 2ر8 مليون برميل رفعتها الى مستوى قياسي جديد وهو ما يقود جهود منظمة (أوبك) في الحد من تخمة المعروض بالأسواق العالمية من خلال تخفيض الإنتاج.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 81ر2 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 11ر53 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 86ر2 دولار ليصل الى مستوى 28ر50 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
دي ميستورا: مفاوضات جديدة بشأن سوريا هذا الشهر
قال المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا إنه سيوجه الدعوات لأطراف مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية، لعقد جولة خامسة جديدة من المفاوضات يوم ... التتمة
بيان رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بيوم المرأة
يمر علينا يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس في كل عام كيوم نستذكر فيه ونركز على قضايا المرأة المتعددة، غير راغبين في أن ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 77 سنتا ليبلغ 88ر51 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 77 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 88ر51 دولار أمريكي مقابل 65ر52 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 322ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 322ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة