المرزوق: (أوبك) التزمت باتفاق خفض الإنتاج بنسبة 140 في المئة

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان نسبة التزام الدول التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بقرار تخفيض الانتاج بلغت 140 في المئة خلال شهر فبراير الماضي.

وقال المرزوق في تصريح صحافي لجريدة الراي الكويتية اليوم ان نسبة التزام الدول المنتجة من خارج (أوبك) باتفاق خفض الإنتاج تراوحت بين 50 و60 في المئة.

وأوضح ان ارتفاع نسبة التزام (أوبك) بتخفيض الانتاج إلى 140 في المئة‏ عائد إلى زيادة المملكة العربية السعودية لتخفيض حصتها تطوعا منها لرفع الثقة بقرار خفض الانتاج.

وقال ان اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تخفيض انتاج النفط للدول المصدرة الأعضاء في (أوبك) وخارجها ستجتمع في الكويت في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري وتضم اضافة إلى رئيس (اوبك) وزراء النفط في كل من الكويت والسعودية وعمان والجزائر وروسيا وفنزويلا بالإضافة إلى الامين العام ل(أوبك).

وتوقع المرزوق ان تستقر أسعار النفط مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية وضم الأمين العام ل(أوبك) ومنتجي النفط الصخري وكانت أجواؤه إيجابية وشهد تفاهمات وقراءة صحيحة لأسعار النفط وارتياحاذ إلى الأسعار الحالية.

وحول رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا في المستقبل أكد المرزوق ان هذه الخطوة صحيحة وأن الكويت تتجه لرفع الطاقة الانتاجية موضحا أن هناك اختلافا وفارقا بين رفع الطاقة الانتاجية وحصة الكويت الانتاجية ضمن منظمة (أوبك). (كونا)