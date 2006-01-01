سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 94 سنتا ليبلغ 06ر48 دولار
وفي الأسواق العالمية واصلت أسعار النفط أمس انخفاضها المتواصل منذ نحو أسبوع على وقع زيادة إمدادات الخام الأمريكية بفضل إنتاج النفط الصخري ورغم جهود منظمة (أوبك) في خفض الإنتاج لتقليص تخمة المعروض في السوق العالمي.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 2 سنت ليصل عند التسوية إلى مستوى 35ر51 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات ليصل إلى مستوى 40ر48 دولار. (كونا)
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