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النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 47.49 دولارا

53 minutes ago
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النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 47.49 دولارا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 27 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 79ر47 دولار أمريكي مقابل 06ر48 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعد اعلان منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع مخزونات الخام العالمية صاحبتها قفزة مفاجئة في إنتاج المملكة العربية السعودية وذلك بالرغم من تعديل (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي بالزيادة.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 8ر0 في المئة ليصل عند التسوية الى مستوى 92ر50 دولار كما انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط نحو 4ر1 في المئة ليصل الى مستوى 72ر47 دولار.(كونا)

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