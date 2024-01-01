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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 45 سنتا ليبلغ 24ر48 دولار

1 hour ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 45 سنتا ليبلغ 24ر48 دولار

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