سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 45 سنتا ليبلغ 24ر48 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا في تداولات امس ليبلغ 24ر48 دولار أمريكي مقابل 79ر47 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس للمرة الأولى في أكثر من أسبوع بعد هبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية وصدور بيانات اظهرت أن خفض إنتاج منظمة أوبك ربما يدفع سوق النفط إلى تسجيل عجز في النصف الأول من 2017.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 89 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 81ر51 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر1 دولار ليصل الى مستوى 86ر48 دولار. (كونا)