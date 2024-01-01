سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 45 سنتا ليبلغ 24ر48 دولار
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس للمرة الأولى في أكثر من أسبوع بعد هبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية وصدور بيانات اظهرت أن خفض إنتاج منظمة أوبك ربما يدفع سوق النفط إلى تسجيل عجز في النصف الأول من 2017.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 89 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 81ر51 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر1 دولار ليصل الى مستوى 86ر48 دولار. (كونا)
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