سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 21 سنتا ليبلغ 47ر48 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا في تداولات امس ليبلغ 47ر48 دولار أمريكي مقابل 26ر48 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط امس بسبب المخاوف من زيادة الإمدادات وتوقعات بزيادة في مخزون الخام الأمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 96ر50 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا ليصل الى مستوى 34ر47 دولار. (كونا)