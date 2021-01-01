سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 21 سنتا ليبلغ 47ر48 دولار
وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط امس بسبب المخاوف من زيادة الإمدادات وتوقعات بزيادة في مخزون الخام الأمريكي.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 96ر50 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا ليصل الى مستوى 34ر47 دولار. (كونا)
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