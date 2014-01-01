سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 14ر1 دولار ليبلغ 33ر47 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع ما يثير الشكوك في جدوى تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 64ر50 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا ليصل الى مستوى 04ر48 دولار. (كونا)
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