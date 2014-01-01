سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 14ر1 دولار ليبلغ 33ر47 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 14ر1 دولار في تداولات أمس ليبلغ 33ر47 دولار أمريكي مقابل 47ر48 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع ما يثير الشكوك في جدوى تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 64ر50 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا ليصل الى مستوى 04ر48 دولار. (كونا)