المرزوق: اتفاق خفض الإنتاج يستهدف توازن السوق النفطية

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن اتفاق خفض الإنتاج بين دول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها يهدف إلى إعادة التوازن للسوق النفطية ولا يستهدف الوصول إلى سعر معين لبرميل النفط.

وقال المرزوق في تصريحات للصحافيين قبيل انطلاق الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط برئاسته في الكويت اليوم الأحد إن النفط الصخري الذي تنتجه بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ليس حالة منفصلة عن النفط المنتج من الدول الاخرى ويخضع للعرض والطلب.

وعن حجم التصدير الفعلي لدولة الكويت أوضح أنه يختلف من يوم إلى آخر بحسب الشحنات إذ يرتفع في بعض الاحيان إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا وأحيانا ينخفض إلى مليونين ونصف المليون برميل يوميا لافتا إلى أن متوسط حجم التصدير الفعلي يترواح حاليا بين 1ر2 و2ر2 مليون برميل يوميا.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عما اذا كان اتفاق خفض الإنتاج جعل الكويت تفقد بعض حصصها السوقية قال المرزوق: "نحن لا نفقد حصصنا أو أسواقنا التقليدية وإنما نخفض من شحناتنا لهذه الأسواق".

وأضاف أن اتفاقات الكويت التسويقية لديها نوع من المرونة "إذ يمكن أن نخفض خمسة في المئة من الشحنات بدون تأثير على العقد".

وأوضح أن الكويت "تبحث دائما عن أسواق جديدة وعن مصادر تحقق الاستدامة لنفوطها" لافتا إلى أن المصافي التي تنشئها الكويت في الخارج تستهدف توفير منفذ آمن لنفوطنا لفترة أطول".

وأشار المرزوق إلى أن الكويت ستزيد من تخفيض الشحنات المتجهة إلى أمريكا "لأن مصلحتنا أكبر في دول شرق آسيا من شمال أمريكا وأوروبا".

وعن اتفاق خفض الإنتاج والمنافسة في السوق أفاد بأن المنافسة قائمة بشكل دائم والجميع في النهاية يستهدفون زيادة الربحية مؤكدا أن الكويت تسعى إلى تعويض النقص الموجود عالميا وبالتالي تتجه بشحناتها إلى الأسواق التي تحقق ربحية أكثر.

وكان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط قد انطلق في دولة الكويت صباح اليوم الأحد برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق.

وتضم اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط والتي تترأسها دولة الكويت في عضويتها ثلاث دول من داخل (أوبك) هي الكويت والجزائر وفنزويلا بينما تمثل الدول المنتجة من خارج المنظمة كل من روسيا وعمان.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من دخول قرار خفض الانتاج بنحو 8ر1 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي.

ووفقا للخفض الجديد الذي بدأ تطبيقه بالفعل مطلع يناير الماضي فإن سقف إنتاج المنظمة بات عند معدل 5ر32 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية. (كونا)