انطلاق الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط برئاسة الكويت

انطلق في دولة الكويت اليوم الأحد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق.

وقال الوزير المرزوق في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع إن إنتاج الكويت من النفط يبلغ 7ر2 مليون برميل يوميا مؤكدا التزامها باتفاق (أوبك) بشأن قرار خفض الإنتاج من دول المنظمة وخارجها.

وأضاف أن من الطبيعي انخفاض معدل التصدير "حيث تسمح عقودنا مع المستوردين بالخفض في حدود 5 في المئة ولم نخسر حصصنا السوقية ودائما نبحث عن اسواق جديدة بدليل أنا ننشئ المصافي في الخارج".

وردا على سؤال بشأن النفط الصخري أفاد بأن حاله حال الدول المنتجة "وهو ليس شيئا مختلفا والولايات المتحدة الأميركية لديها قوانين تمنع الدخول في اتفاقيات مشابهة لخفض الإنتاج بالنسبة للنفط".

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط تترأسها دولة الكويت وتضم في عضويتها ثلاث دول من داخل (أوبك) هي الكويت والجزائر وفنزويلا بينما تمثل الدول المنتجة من خارج المنظمة كل من روسيا وعمان.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من دخول قرار خفض الانتاج بنحو 8ر1 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي.

ووفقا للخفض الجديد الذي بدأ تطبيقه بالفعل مطلع يناير الماضي فإن سقف إنتاج المنظمة بات عند معدل 5ر32 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية. (كونا)