سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 29ر47 دولار
وفي الاسواق العالمية انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت امس 33 سنتا ليصل الى مستوى 47ر50 كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا ليصل إلى مستوى 56ر47 دولار. (كونا)
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