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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 29ر47 دولار

1 hour ago
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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 29ر47 دولار

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