سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 29ر47 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات في تداولات أمس ليبلغ 29ر47 دولار أمريكي مقابل 33ر47 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت امس 33 سنتا ليصل الى مستوى 47ر50 كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا ليصل إلى مستوى 56ر47 دولار. (كونا)