سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 47 سنتا ليبلغ 76ر47 دولار
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تعطيل حاد لإمدادات الخام الليبية وتوقعات بان منظمة أوبك والمنتجين الآخرين قد يمددون اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية السنة.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 58 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 33ر51 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 64 سنتا ليصل الى مستوى 37ر48 دولار. (كونا)
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