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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 47 سنتا ليبلغ 76ر47 دولار

2 hours ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 47 سنتا ليبلغ 76ر47 دولار


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