سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 91 سنتا ليبلغ 67ر48 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 91 سنتا في تداولات امس ليبلغ 67ر48 دولار أمريكي مقابل 76ر47 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع استمرار تعطل إمدادات النفط في ليبيا وتوقعات بتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك بالاضافة الى نمو مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 09ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 42ر52 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر1 دولار ليصل الى مستوى 51ر49 دولار. (كونا)