سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 91 سنتا ليبلغ 67ر48 دولار
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع استمرار تعطل إمدادات النفط في ليبيا وتوقعات بتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك بالاضافة الى نمو مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 09ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 42ر52 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر1 دولار ليصل الى مستوى 51ر49 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو ينخفض إلى 329ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 304ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
القمة العربية تؤيد حل الدولتين والتمسك بمبادرة السلام
قال زعماء العرب أمس الأربعاء في نهاية القمة العربية الـ28 في الأردن إنهم على استعداد لتحقيق "مصالحة تاريخية" مع إسرائيل مقابل انسحابها من ... التتمة
سامسونغ تطلق غالاكسي إس8 بعد فضيحة نوت 7
كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية منذ قليل، وضمن حدث خاص أقامته في مدينة نيويورك عن أحدث نسخة من هاتفها الذكي الرائد المنتظر "غالاكسي إس ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 91 سنتا ليبلغ 67ر48 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 91 سنتا في تداولات امس ليبلغ 67ر48 دولار أمريكي مقابل 76ر47 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر ... التتمة