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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 91 سنتا ليبلغ 67ر48 دولار

57 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 91 سنتا ليبلغ 67ر48 دولار

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