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المرزوق: قرار اغلاق ميناء الشعيبة جاء بعد دراسات اثبتت صعوبة تطويرها

4 hours 30 minutes ago
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فعالية ايقاف عمليات الوحدات الانتاجية في مصفاة الشعيبة فعالية ايقاف عمليات الوحدات الانتاجية في مصفاة الشعيبة

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