المرزوق: قرار اغلاق ميناء الشعيبة جاء بعد دراسات اثبتت صعوبة تطويرها

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس ان قرار اغلاق مصفاة ميناء الشعيبة اعتبارا من غد الجمعة جاء بعد دراسات مستفيضة من شركات استشارية عالمية اثبتت صعوبة تطويرها وعدم جدواه الاقتصادية.

واضاف في تصريح للصحافيين على هامش فعالية ايقاف عمليات الوحدات الانتاجية في مصفاة الشعيبة ان قرار الاغلاق يعد اقتصاديا بالدرجة الاولى موضحا ان المصفاة سيتم استخدامها وبعض منشآتها لتخزين وتصدير منتجات مشروع الوقود البيئي.

واوضح انه سوف يتم تعويض جزء من منتجات مصفاة الشعيبة كمنتج البنزين عن طريق الاستيراد من الخارج مبينا ان الكويت تعتزم رفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله لتغطية احتياجات السوق المحلي وان الاستيراد للبنزين سيتوقف مع تشغيل مصفاة الزور.

وحول خطة الكويت للتعامل مع نحو 150 الف برميل يوميا من انتاج النفط الكويت بخروج مصفاة الشعيبة اكد ان الكويت استعدت لتلك اللحظة منذ اكثر من عام لتصريف كميات النفط التي لن يتم تكريرها في مصفاة الشعيبة عبر ابرام عقود تم توقيعها لتصريف تلك الكميات.

وكشف المرزوق ان الكويت ستوقع عقود شراكة مصفاة (الدقم) في سلطنة عمان في 10 ابريل المقبل بطاقة تكريرية 200 الف برميل يوميا في حين سيتم تشغيل مصفاة فيتنام في مايو المقبل.

وحول مشروع الوقود البيئي افاد بأن نسبة الانجاز فيه بلغت نحو 84 في المئة بنهاية مارس الجاري في حين بلغ حجم المنصرف على المشروع 8ر2 مليار دينار (نحو 1ر9 مليار دولار امريكي) مبينا ان حجم المتوقع صرفه خلال الفترة المتبقية من العام الحاليي يبلغ 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) ليصل اجمالي المنصرف على المشروع الى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار امريكي).

واشار الى تشغيل الشبكة الكهربائية بالكامل لمشروع الوقود البيئي بالتعاون مع وزارة الكهرباء مضيفا انه يجرى الآن وضع اللمسات الاخيرة لمراحل تشغيل المشروع.

وحول لجنة مراقبة انتاج النفط في منظمة (أوبك) التي تترأسها دولة الكويت أكد المرزوق ان اللجنة تعمل على مراقبة خفض الانتاج وليس من شأنها دراسة تمديد الاتفاقية وبالتالي تمديد اتفاق خفض الإنتاج يخص الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في (أوبك) المقرر عقده في 26 مايو المقبل.

وأوضح أن هناك دولا تدعم تمديد اتفاق خفض الانتاج ومنها دولة الكويت وهناك بعض الدول لابد من استشارتها ويتم حاليا التنسيق مع جميع الدول حتى اذا ما كان الاجتماع الوزاري يكون هناك اجماع من جميع الدول.

يذكر أن فعالية ايقاف عمليات الوحدات الإنتاجية في (مصفاة الشعيبة) انطلقت صباح اليوم الخميس تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وبحضور لفيف من القيادات والعاملين بالقطاع النفطي. (كونا)