وزير النفط العراقي: الانتهاء قريبا من إنجاز مشروع إمداد الكويت بالغاز
وأوضح اللعيبي في كلمة ألقاها بافتتاح (منتدى العراق للطاقة) الذي تستمر أعماله على مدى يومين ان العراق سيزود دولة الكويت بنحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا في اطار علاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين.
وكشف في الوقت نفسه عن مباحثات عراقية - إيرانية لتوقيع اتفاقية شراكة في انتاج الحقول النفطية الحدودية المشتركة.
وقال اللعيبي ان بلاده حققت "تطورا ملحوظا" في صناعة الغاز ساعد على تحقيق زيادة كبيرة في انتاجها خلال العام الحالي مشيرا الى انها تمكنت خلال العام الجاري من استثمار 4ر1 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا مقابل 650 مليون قدم مكعبة خلال العام الماضي.
وأضاف ان انتاج العراق من الغاز المسال ارتفع من ثلاثة إلى ستة آلاف طن يوميا فيما بلغ معدل تصدير الغاز المسال ألف طن يوميا في حين يصدر العراق كذلك 15 ألف برميل يوميا من المكثفات.
وأعرب اللعيبي عن توقعاته بأن يستمر الانتاج في التطور خلال العام المقبل ليصل معدل الغاز المستثمر الى 7ر1 مليار قدم مكعبة يوميا ويبلغ انتاج الغاز المسال سبعة آلاف طن يوميا.
كما توقع ان ترتفع صادرات العراق من الغاز المسال الى 1500 طن يوميا مع ارتفاع معدل تصدير المكثفات الى 20 ألف برميل يوميا.
وكان اللعيبي قال في تصريح صحفي في 28 ديسمبر الماضي ان "الظروف مشجعة" لانجاز مشروع امداد الكويت بالغاز في ظل "التجاوب الكبير من الطرفين والتطابق في الرؤى المشتركة".
وأوضح ان المشروع يتضمن امداد العراق للكويت بنحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا تبدأ من 500 مليون قدم وتتدرج الى 100 ثم 200 قدم مكعبة يوميا مشيرا الى ان المشروع ليس جديدا ومن المتوقع "أن يرى النور قريبا جدا". (كونا)
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