سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 46 سنتا ليبلغ 73ر49 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 46 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 73ر49 دولار أمريكي مقابل 27ر49 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس مع انتعاش في إنتاج النفط الليبي وهو ما طغى تأثيره على بيانات اقتصادية آسيوية تشير إلى طلب قوي على الطاقة.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 12ر53 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا ليصل إلى مستوى 24ر50 دولار. (كونا)