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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 46 سنتا ليبلغ 73ر49 دولار

41 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 46 سنتا ليبلغ 73ر49 دولار

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