سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 46 سنتا ليبلغ 73ر49 دولار
وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس مع انتعاش في إنتاج النفط الليبي وهو ما طغى تأثيره على بيانات اقتصادية آسيوية تشير إلى طلب قوي على الطاقة.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 12ر53 دولار كما انخفض سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا ليصل إلى مستوى 24ر50 دولار. (كونا)
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