سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 31 سنتا ليبلغ 42ر49 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 42ر49 دولار أمريكي مقابل 73ر49 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بدعم من تعطلات إنتاج مفاجئة في بحر الشمال وتوقعات بهبوط مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 05ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 17ر54 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا ليصل إلى مستوى 03ر51 دولار. (كونا)