سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 31 سنتا ليبلغ 42ر49 دولار
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بدعم من تعطلات إنتاج مفاجئة في بحر الشمال وتوقعات بهبوط مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 05ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 17ر54 دولار كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا ليصل إلى مستوى 03ر51 دولار. (كونا)
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