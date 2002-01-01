سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 60ر1 دولار ليبلغ 02ر51 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 60ر1 دولار في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 02ر51 دولار أمريكي مقابل 42ر49 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس على وقع التعطل المفاجئ لحقل نفطي بريطاني في بحر الشمال تبلغ طاقته الإنتاجية 180 ألف برميل يوميا.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا ليصل إلى مستوى 36ر54 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي 12 سنتا ليصل إلى مستوى 15ر51 دولار. (كونا)