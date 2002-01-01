سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 60ر1 دولار ليبلغ 02ر51 دولار
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس على وقع التعطل المفاجئ لحقل نفطي بريطاني في بحر الشمال تبلغ طاقته الإنتاجية 180 ألف برميل يوميا.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا ليصل إلى مستوى 36ر54 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي 12 سنتا ليصل إلى مستوى 15ر51 دولار. (كونا)
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