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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 325ر0

2 hours 6 minutes ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 325ر0

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