الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 325ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 380ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 303ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وارتفع الدولار الأمريكي بعد أن أظهر تقرير أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدةالأمريكية أتاحوا وظائف أكثر من المتوقع في مارس مما يشير إلى استقرار سوق العمل عموما.
في غضون ذلك انخفض اليورو في ظل استمرار التذبذب في مستوياته منذ بداية الأسبوع بينما يأتي تراجع اليوم عقب بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكية التي دفعت الدولار إلى الارتفاع بشكل ساعد على دفع اليورو نحو التراجع.
إلى ذلك ارتفع الجنيه الإسترليني بعد يومين من الهبوط بدعم من تحسن أداء قطاع الخدمات في بريطانيا خلال الشهر الماضي مما ساعده على الارتفاع على الرغم من ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية. (كونا)
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