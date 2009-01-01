سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8 سنتات ليبلغ 09ر52 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ثمانية سنتات في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 09ر52 دولار أمريكي مقابل 01ر52 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بسبب إغلاق جديد لحقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا إضافة الى استمرار التوترات الجيوسياسية إثر الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 98ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي 84 سنتا ليصل إلى مستوى 08ر53 دولار. (كونا)