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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8 سنتات ليبلغ 09ر52 دولار

47 minutes ago
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8 سنتات ليبلغ 09ر52 دولار

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