سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8 سنتات ليبلغ 09ر52 دولار
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بسبب إغلاق جديد لحقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا إضافة الى استمرار التوترات الجيوسياسية إثر الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 98ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي 84 سنتا ليصل إلى مستوى 08ر53 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
مساع أميركية بريطانية لإقناع روسيا بالتخلي عن الأسد
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن هناك فرصة لإقناع روسيا بالتوقف عن دعم النظام السوري، بينما أعلن البيت الأبيض الإبقاء ... التتمة
وزيرة الشؤون: تقليص الوافدين في الحكومة إلى 25%
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية لمعالجة التركيبة السكانية في البلاد، تتمثل ... التتمة
هل يحتوي "آيفون 8" على ميزة "التوصيل الذكي"؟
أشار تقرير صادر حديثاً إلى إمكانية احتواء هاتف آيفون 8 iPhone، وهو هاتف شركة آبل الأحدث المنتظر، على ميزة التوصيل الذكي Smart Connector ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8 سنتات ليبلغ 09ر52 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ثمانية سنتات في تداولات أمس الاثنين ليبلغ 09ر52 دولار أمريكي مقابل 01ر52 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي ... التتمة