سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2 سنت ليبلغ 80ر45 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 80ر45 دولار أمريكي مقابل 78ر45 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية زيادة في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 06ر2 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 06ر48 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41ر2 دولار ليصل إلى مستوى 72ر45 دولار. (كونا)