سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 51 سنتا ليبلغ 79ر44 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 51 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 79ر44 دولار أمريكي مقابل 28ر44 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين بفعل علامات على انخفاض في المخزونات الأمريكية وأنباء بأن السعودية ستخفض كميات الخام إلى بعض المشترين الآسيويين الشهر المقبل وستزيد التخفيضات إلى الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 29ر48 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا ليصل إلى مستوى 08ر46 دولار. (كونا)