سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 51 سنتا ليبلغ 79ر44 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 51 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 79ر44 دولار أمريكي مقابل 28ر44 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين بفعل علامات على انخفاض في المخزونات الأمريكية وأنباء بأن السعودية ستخفض كميات الخام إلى بعض المشترين الآسيويين الشهر المقبل وستزيد التخفيضات إلى الولايات المتحدة.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 29ر48 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا ليصل إلى مستوى 08ر46 دولار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الخضير: على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية خلال العطلة البرلمانية
تعهد النائب الدكتور حمود الخضير بمواصلة العمل على تبني واقتراح القوانين والمطالبات التي يتطلع لها المواطنون ، مؤكدا أنه سعى خلال الفترة القصيرة نسبيا من ... التتمة
محمد بن راشد يدعو الإعلام للأمانة والموضوعية
دعا محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسائل الإعلام إلى أن تكون عونا للمجتمع العربي على تخطي ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 51 سنتا ليبلغ 79ر44 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 51 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 79ر44 دولار أمريكي مقابل 28ر44 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي ... التتمة
وزير الداخلية يدعو الى مزيد من الجهد نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح أمس الاثنين قيادات الداخلية إلى مزيد من الجهد والعطاء والمثابرة في الأداء ... التتمة