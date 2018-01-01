سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 18 سنتا ليبلغ 97ر44 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ 97ر44 دولار أمريكي مقابل 79ر44 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن قدمت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تفاصيل تخفيضات في الإمدادات حول العالم.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 72ر48 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا ليصل إلى مستوى 46ر46 دولار. (كونا)
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