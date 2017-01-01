سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 80 سنتا ليبلغ 17ر44 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 17ر44 دولار أمريكي مقابل 97ر44 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بعد صدور بيانات أظهرت زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات البنزين الأمريكية وبيانات من إدارة معلومات الطاقة تتوقع زيادة في إنتاج الخام من المنتجين غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وانخفض سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 88ر1 دولار ليصل إلى مستوى 84ر46 دولار كما انخفض سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 83ر1 دولار ليصل الى مستوى 63ر44 دولار. (كونا)
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